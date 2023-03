'Invasão' de campo no treino do Rio Ave: 80 crianças à caça de fotografias e autógrafos

O Rio Ave regressou aos treinos na manhã desta terça-feira e para uma sessão algo diferente do habitual. É que os jogadores de Luís Freire trabalharam com plateia, concretamente 80 alunos de 5.º ano da Escola de Amorim. Após o fim do treino, houve 'invasão' de campo para fotografias e autógrafos, sendo que depois disso as crianças assistiram a uma palestra com Vítor Gomes, capitão do Rio Ave, e o nutricionista do clube, Elton Gonçalves. [Fotos: Rio Ave FC]