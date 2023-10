Investimento de 500 milhões e 113 mil lugares: as imagens do megaestádio que quer 'retirar' ao Bernabéu a final do Mundial'2030

A Federação Marroquina de Futebol continua a dar o seu melhor para garantir que a final do Mundial'2030 é disputada naquele país e, para isso, já planeia a construção de um megaestádio em Casablanca que contará com 113 mil lugares e precisará de um investimento de 450 a 500 milhões de euros. Refira-se que o recinto, que deverá estar finalizado em 2028, será o maior do continente africano e o segundo maior do mundo. (: 'AS')