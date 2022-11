Irão deixou balneário a brilhar e uma nota de agradecimento

Tal como o Japão fizera na sua primeira partida no Qatar'2022, também a seleção do Irão deixou esta sexta-feira o balneário do Estádio Ahmad Bin Ali num estado imaculado. Para lá da limpeza, os asiáticos deixaram ainda uma mensagem num dos quadros presentes no espaço. "Todos os elementos da seleção iraniana de futebol querem dizer: muito obrigado. Vemo-nos no próximo jogo", podia ler-se.