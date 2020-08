Irmã de Neymar e Gabigol em novo jogo de esconde-esconde

O romance entre Rafaella e Gabigol está novamente a dar que falar no Brasil. A irmã de Neymar e o futebolista do Flamengo foram já por duas vezes apanhados juntos a jantar no Rio de Janeiro. E segundo a imprensa local, o casal tentou tudo para fugir aos jornalistas, com Rafaella a sair pela porta de serviço do restaurante, enquanto o jogador deixava o local sozinho pela porta principal. Um romance que mais parece um jogo do esconde-esconde.