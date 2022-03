Itália falhou Mundial'2022 e suíços não resistiram na provocação

Vizinhos no mapa, italianos e suíços também partilham alguma rivalidade e, por isso, o facto da Squadra Azzurra ter ficado fora do Mundial'2022 mereceu provocações vindas do outro lado da fronteira. Este sábado, durante o encontro com a Inglaterra, um grupo de fãs helvéticos deixou esta tarja, na qual ilustram uma pesquisa no Google com as palavras 'Itália Mundial Qatar 2022'. (Fotos: EPA e Reuters)