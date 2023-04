Italianos apontam Sérgio Conceição ao Inter: conheça os nomes na lista do clube nerazzurri

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Numa altura em que o Inter atravessa uma série de resultados negativos - seis jogos consecutivos sem vencer -, a saída do treinador Simone Inzagi parece cada vez mais uma realidade. A 'Gazzetta dello Sport' aponta, este domingo, quatro nomes ao comando técnico dos nerazzurri, numa lista que inclui Sérgio Conceição, timoneiro do FC Porto e um dos antigos desejos do clube italiano. (Imagens: Paulo Calado, Reuters, Action Images)