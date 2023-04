Já arrancou a IberCup: eis as melhores imagens do primeiro dia em Cascais

Arrancou esta quarta-feira a IberCup 2023, que junta mais de 4 mil atletas de 17 países num evento onde o talento anda de mão dada com os sonhos dos mais novos. O torneio juvenil tem diversos escalões e Record é jornal oficial do evento realizado em Cascais, em diversos complexos desportivos. Acompanhámos um empate (1-1) entre Benfica e Lyon, entre jovens nascidos em 2010, além de outros desafios realizados num complexo de Carcavelos. Neste primeiro dia, realizaram-se cerca de 150 jogos e foram marcados mais de 600 golos. A cimeira do talento prossegue esta quinta-feira e termina apenas no sábado. [Fotos: Bruno Colaço]