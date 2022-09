Roger Federer: «Já fiz isto milhares de vezes mas esta sente-se de forma diferente»

Roger Federer vai disputar esta sexta-feira o último jogo da carreira. O tenista suíço vai formar dupla com Rafael Nadal no encontro de pares diante de Jack Sock e Frances Tifaoe, duelo que encerra a jornada na Laver Cup. Federer deixou uma mensagem nas redes sociais com imagens suas no hotel antes da partida e com a seguinte mensagem: "Já fiz isto milhares de vezes, mas esta esta sente-se de forma diferente. Obrigado a todos os que vêm cá esta noite."