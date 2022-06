Já rola a bola na Pedreira: as imagens do primeiro treino do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Já rola a bola nos relvados anexos à Pedreira, com o plantel do Sp. Braga a ter realizado, esta manhã, a primeira sessão de trabalho com bola. Foi o arranque da primeira semana completa da pré-época, depois dos exames médicos e testes físicos terem sido realizados nos últimos dias. Recorde-se que o Sp. Braga vai para estágio em Portimão, entre 14 e 23 de julho. [Fotos: SC Braga]