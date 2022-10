E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Jamor recebeu, na manhã deste domingo, a 2.ª edição da Corrida Multicare Vitality, organizada pela Fidelidade. A correr ou a caminhar, individualmente ou em família, duas mil pessoas associaram-se à iniciativa que contou com as embaixadoras Isabel Silva e Patrícia Mamona, além do convidado especial António Raminhos. [Imagens: Vítor Chi]