Jamor recebeu a festa do râguebi

O Estádio do Jamor foi este sábado palco de uma verdadeira festa do râguebi, com um programa repleto de eventos alusivos à modalidade. O prato forte acabou por ser uma partida de várias figuras da modalidade, tendo Kiko Magalhães e Gonçalo Uva como capitães. Depois do encontro foi hora da "terceira parte", conforme os dois referiram, com um momento de convívio que permitiu também a visualização dos jogos Portugal-Geórgia e Inglaterra-País de Gales, este último da Guinness Six Nations. (Fotos: Vítor Chi)