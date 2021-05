Jason Dupasquier: piloto nunca escondeu o seu orgulho pelas raízes portuguesas

Jason Dupasquier morreu este domingo aos 19 anos, após a queda no sábado durante a qualificação do Grande Prémio de Itália de Moto3. O piloto luso-suíço, que foi atingido por uma das motas após a queda, ainda foi operado, mas não resistiu aos ferimentos sofridos. Dupasquier participava pelo segundo ano na categoria de Moto3 do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade. Estava no 10.º lugar, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas. E nunca escondeu o orgulho pelas raízes portuguesas.