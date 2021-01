«Tens de respeitar»: Javi García 'pegou-se' com Salvador Agra após jogo em Tondela

Salvador Agra e Javi García protagonizaram um momento algo tenso após o embate entre Tondela e Boavista . Tudo sucedeu após a 'flash interview' do espanhol dos axadrezados, que depois pareceu algo agastado com algo que o extremo havia feito. "Tens de respeitar", atirou Javi García, perante a surpresa de Salvador Agra, que justificou aquilo que fizera como sendo algo "para as câmaras do clube". (fotos: SportTV)