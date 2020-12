Jesualdo Ferreira já orientou o primeiro treino ao serviço do Boavista, esta segunda-feira. A "primeira lição do Professor", como lhe chamou o Boavista, foi tornada pública pelo próprio clube, que disponibilizou várias imagens da sessão de trabalhos.

