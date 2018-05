Joana Alvarenga chocou muita gente com esta foto mas deu logo resposta

Primeiro Joana Alvarenga divulgou esta imagem com a legenda: "Empoleirada para o verão que nem uma criança... Tenho o síndrome de Peter Pan". Depois publicou outra (a segunda desta galeria) como resposta a quem a criticou: "Para todos os que ficaram muito chocados com a foto anterior, vou acabar com a polémica... Ela continua empoleirada, o biquíni é outro e de frente é mais bonito."