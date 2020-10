João Almeida e Ruben Guerreiro lado a lado numa foto que fica para a história

No final da 9.ª etapa do Giro, João Almeida e Ruben Guerreiro posaram lado a lado para uma fotografia que ficará na história do ciclismo português. Ruben Guerreiro venceu a tirada deste domingo e conquistou ainda a camisola azul, símbolo de líder da classificação da montanha. Quanto a João Almeida, segue na liderança da geral da Volta a Itália - o corredor da Deceuninck-Quickstep é também líder da juventude - e na terça-feira (amanhã é dia de descanso) volta a partir para a estrada com a camisola rosa. [Imagens: Direitos Reservados e Lusa/EPA]