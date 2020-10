João Almeida no pódio dos que mais dinheiro ganharam no Giro'2020

João Almeida pode ter terminado fora do pódio, mas foi sem dúvida uma das figuras do Giro'2020. O ciclista português vestiu a camisola rosa de líder durante 15 etapas consecutivas, acabou no 4.º lugar da geral e foi o terceiro ciclista do pelotão a amealhar mais dinheiro em prémios, de acordo com o portal 'Pro Cycling Stats'. Ruben Guerreiro, outro português que fez história com a vitória na 9.ª etapa e a conquista da camisola azul (classificação da montanha), também ganhou um valor considerável. (Fotos Reuters, EPA e Instagram)