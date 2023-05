João Almeida visitou redação de Record após chegada do Giro

Pouco depois de ter sido recebido como estrela que é no aeroporto e falado aos jornalistas após o pódio conquistado na Volta a Itália, João Almeida, acompanhado da família, visitou a redação de, tal como o tinha feito em 2020, quando envergou a camisola rosa por 15 dias. E deixou uma mensagem a todos, e foram muitos, os que seguiram no nosso site a edição deste ano do Giro. "Um agradecimento a todos pelo apoio. Vou continuar a trabalhar arduamente para continuar a fazer bons resultados".