João Basso e Sema Velázquez ofereceram bilhetes aos mais novos para o jogo com o Marítimo

A promoção da campanha que permite a todos os estudantes do concelho de Arouca a entrada gratuita na receção ao Marítimo levou os capitães João Basso e Sema Valázquez uma animada visita ao Centro Paroquial Rainha Santa Mafalda e ao Centro Social Paroquial de S. Salvador do Burgo, onde a dupla, para lá das concorridas fotografias e do animado convívio com todas as crianças, também ofereceu bilhetes.



Para além do acesso gratuito aos estudantes, mediante a apresentação do respetivo cartão escolar, também os sócios cativos terão direito a dois bilhetes de acompanhante, enquanto os restantes sócios terão direito a um bilhete de acompanhante.