João Benedito recebeu, esta quinta-feira, o diploma UEFA MIP [n.d.r.: master for international players]. Para além do português, também Kaká, Kolo Touré, Arshavin, Júlio César e Artur Moraes, antigas figuras do futebol, foram distinguidos. (Imagens: UEFA)