João Félix com 'rating' inferior a Acuña no FIFA23: eis os melhores jogadores da La Liga

Karim Benzema ou Robert Lewandowski. A tua frente de ataque no FIFA23 poderá passar muito pela escolha entre estes dois craques do futebol mundial, que hoje surgem nos 'ratings' mais elevados da La Liga. Aqui, podes ver alguns dos rostos detalhados ao pormenor destes e outros craques da Liga espanhola, como o português João Félix (Atlético Madrid) - que surge com 'rating' inferior ao ex-sportinguista Acuña, do Sevilha. [Imagens: EA Sports]