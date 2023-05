A temporada em Inglaterra terminou e João Félix, que já sabe que não vai continuar no Chelsea, foi de férias com um grupo de amigos para Ibiza. O avançado foi convocado por Roberto Martínez para os jogos de Portugal com a Bósnia Herzegovina e com a Islândia, a 17 e 20 de junho, respetivamente, de apuramento para o Europeu de 2024. (Fotos Instagram/João Félix)