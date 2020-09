A chegada de Luis Suárez ao Atlético Madrid traz poder de fogo ao ataque dos colchoneros. O site Transfermarkt desenhou um onze - avaliado em 521 milhões de euros - com o uruguaio e João Félix na frente, que certamente faz o treinador Diego Simeone sorrir. (Valor de mercado dos jogadores segundo o Transfermarkt/fotos Reuters, EPA e Instagram)

João Félix e Suárez no ataque do At. Madrid: um onze de 500 milhões que faz Simeone sorrir