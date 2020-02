Margarida Corceiro soma e segue na sua carreira. Além da participação no 'Dança com as Estrelas', da TVI, a namorada de João Félix continua a dar cartas no mundo da moda e, no Instagram, levantou um pouco o véu sobre o trabalho realizado com uma marca de biquínis, divulgando algumas imagens de uma produção fotográfica. Ora, o internacional português do Atlético Madrid comentou de pronto a publicação naquela rede social apenas com emojis de... labaredas [Fotos Instagram]