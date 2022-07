João Félix presente no regresso aos trabalhos do Atlético Madrid

João Félix, avançado português que falhou as últimas seis jornadas da última edição do campeonato por lesão, esteve este domingo presente no primeiro dia de trabalhos do Atlético Madrid de pré-temporada. Axel Witsel, médio que já representou o Benfica e que é reforço dos colchoneros para a nova época, também foi uma das novidades. [Imagens: Atlético Madrid]