João Moutinho já treina no Sp. Braga: veja as primeiras imagens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





João Moutinho já trabalha em Braga às ordens de Artur Jorge. O médio internacional português, apresentado ontem à tarde como reforço dos guerreiros até 2024, integrou pela primeira vez o treino da manhã deste sábado. A equipa prepara a segunda mão do playoff da Liga dos Campeões, com o Panathinaikos, em jogo agendado para esta terça-feira, às 20 horas, no Olímpico de Atenas. [fotos: SC Braga]