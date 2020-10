João Tralhão foi na quarta-feira oficializado como treinador principal do Vilafranquense, naquela que é a primeira experiência como treinador de uma equipa sénior, após um passado vasto ligado ao futebol de formação do Benfica. O técnico português, de 40 anos, conheceu os jogadores e orientou o primeiro treino no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira. [Fotos: Vilafranquense]