Joe Mendes foi apresentado, este sábado, como reforço do Sp. Braga, c om contrato válido até 2028 e cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. O lateral-direito sueco, que chegou do AIK, já integrou a sessão de treino de hoje às ordens do treinador Artur Jorge, tomando os primeiros contactos com os novos companheiros de equipa. [Fotos: SC Braga]