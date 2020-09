Jogador do Inter no centro da polémica devido a fotografia publicada pela namorada

O médio italiano Stefano Sensi está no centro de uma polémica em Itália e tudo por causa de uma fotografia publicada pela sua namorada nas rede sociais. Giulia Amodia certamente não pensou nas consequências que a imagem poderia causar ao futebolista do Inter, que pode mesmo ser multado pelo clube. Em causa está o facto de Giulia Amodia e Stefano Sensi estarem a andar de trotinete elétrica, levando ainda o cão do casal, o que é proibido pelo código da estrada.