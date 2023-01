Jogador do Lyon ficou insatisfeito por ser substituído e pontapeou caixote do lixo na ida para o balneário

Karl Toko-Ekambi, avançado camaronês de 30 anos do Lyon, saiu aos 58' na derrota contra o Estrasburgo e mostrou o seu profundo de desagrado na ida para o balneário ao pontapear um caixote do lixo. O momento foi capturado pela transmissão televisiva do encontro... que não deixou escapar também a queda do jogador após pontapear com força o objeto. [Frames: Prime Video Sport France]