O basquetebolista Jonathan Isaac, dos Orlando Magic, foi o único jogador a não se ajoelhar nem vestir a t-shirt com a mensagem 'Black Lives Matter' durante o hino nacional norte-americano antes do duelo da NBA entra a sua equipa e os Brooklyn Nets, na noite de sexta-feira. Nas últimas semanas, estas duas atitudes, tornaram-se uma forma de luta nos movimentos que surgiram após a morte de George Floyd no passado mês de maio. Quanto ao jogo, os Orlando Magic venceram por 128-118 e Isaac anotou 16 pontos e 6 ressaltos. [Imagens: Reuters]