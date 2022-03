Jogadores da Liga Betclic desfilaram com coleção de Dino Alves inspirada no basquetebol

Alguns jogadores das Ligas Betclic masculina e feminina, como Márcia Costa e Sofia Ramalho do GDESSA e da Seleção Nacional e Sérgio Silva do Imortal e igualmente da equipa das Quinas, participaram como modelos no desfile que encerrou a 58.ª edição da ModaLisboa, com a Coleção de Inverno 2022 de Dino Alves, a qual é inspirada no basquetebol e utiliza materiais upcycled de clubes da Liga Betclic. [Créditos: Betclic]