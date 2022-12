Jogadores da seleção francesa vestiram a camisola do primeiro clube com a exceção... de um formado no PSG

O repto lançado foi aceite por quase todos os homens às ordens de Didier Deschamps. Os jogadores da seleção francesa vestiram ou mostraram a camisola do primeiro clube federado pelo qual atuaram na carreira de futebolista. Os media franceses reportam que todos aceitaram com uma exceção: Mattéo Guendouzi. O médio de 23 anos joga agora no Marselha. Contudo, o primeiro clube do jovem jogador foi o Paris Saint-Germain... o grande rival dos marselheses. A explicação passará por aí. [Imagens: FFF]