Jogadores da Seleção Nacional em tarde animada com fãs na Nike Store Chiado

André Silva, João Mário, Ruben Dias, Cédric Soares, Bruno Alves, Ricardo Pereira, José Fonte e Manuel Fernandes proporcionaram esta quinta-feira uma tarde diferente a vários fãs e deram a conhecer a coleção da Seleção Nacional e o pack de botas 'Just Do It', que vão usar na Rússia. Entre as respostas a um quizz que testou os conhecimentos dos jogadores e dos fãs e a antecipação do Campeonato do Mundo, a tarde foi marcada por momentos inesperados e por várias revelações dos jogadores.