Os jogadores de FC Porto e Rio Ave prestaram este sábado uma última homenagem a Christian Atsu, jogador ganês que passou pelos dois clubes e que hoje foi encontrado sem vida, vítima do sismo que recentemente abalou a Turquia. As duas equipas perfilaram no relvado, antes do apito inicial no Estádio do Dragão. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]