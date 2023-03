Jogadores de Inglaterra e Ucrânia apelaram à paz antes do jogo entre as duas seleções

Momentos antes do apito inicial do Inglaterra-Ucrânia , os jogadores titulares das duas equipas - assim como a equipa de arbitragem - pousaram com uma bandeira ucraniana, onde se podia ler a palavra "paz". De referir ainda que os jogadores ucranianos entraram em campo com uma bandeira do seu país às costas. Nas bancadas de Wembley, vários adeptos ucranianos mostraram bandeiras do país e um deles deixou um pedido: "Não há tempo para esperar, precisamos de F-16". [Créditos: Lusa/EPA e Reuters]