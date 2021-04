O Torreense confirmou este domingo, ao empatar (0-0) em casa do Alverca, o apuramento para o playoff de acesso à Liga Sabseg, em jogo que serviu para segurar o primeiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal. No final da partida, os jogadores de ambas as equipas uniram-se no centro do terreno e prestaram uma sentida homenagem a Alex Apolinário, antigo jogador do Alverca, que faleceu em janeiro depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória num encontro frente ao União de Almeirim. [Imagens: Vítor Neno]