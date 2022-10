Jogadores do Caldas usam todos o nome de Clemente na camisola, jogador que falhou penálti frente ao Benfica

Diogo Clemente falhou o penálti que permitiria ao Caldas sonhar com a passagem à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, depois de segurar o 1-1 diante do Benfica ao cabo de 120 minutos. Os jogadores da equipa da Liga 3 usam este domingo, frente à Académica, todos o nome do colega de equipa em solidariedade com o médio português que foi também atacado nas redes sociais após a partida da Taça de Portugal. "Trocar um comunicado por camisolas com o nome Clemente. E defender os nossos. Só assim faz sentido andar cá", frisa Carolina Neto, diretora de comunicação do Caldas. [Imagens: Canal 11]