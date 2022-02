Jogadores do Manchester United consolaram Elanga pelo penálti falhado

Anthony Elanga, jovem avançado de 19 anos do Manchester United, acabou por ser a figura do encontro frente ao Middlesbrough... e não pelas melhores razões. O ponta-de-lança sueco acabou por desperdiçar um penálti, remate que ditou o afastamento dos red devils da Taça de Inglaterra diante de uma equipa do segundo escalão. Devastado pelo remate, Elanga foi confortado pelos companheiros de equipa após o apito final e até recebeu umas palavras de Cristiano Ronaldo, num momento a sós com o avançado português. [Fotografias: Reuters e Action Images]