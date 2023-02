Jogadores do Rio Ave celebram Carnaval vestidos a rigor: houve presos e até personagens de 'Peaky Blinders'

Em pleno dia de Carnaval, o Rio Ave lançou um desafio aos adeptos e ofereceu bilhetes duplos para o jogo com o Chaves, no domingo, aos cinco primeiros mascarados que tocassem a campainha no Estádio dos Arcos. Quem também apareceu foram alguns jogadores do clube de Vila do Conde e todos vestidos a rigor. Houve disfarces para todos os gostos, com militares, piratas e até personagens da série 'Peaky Blinders'. [Créditos: Rio Ave]