O Rio Ave recebeu e venceu, hoje, o Penafiel por 2-0 , num jogo da Liga Sabseg em que o conjunto de Vila do Conde prestou homenagem ao povo ucraniano, que há mais de duas semanas lida com a invasão das tropas russas ao seu território. Ora, os jogadores do Rio Ave entraram em campo com os seus nomes escritos em ucraniano nas camisolas. [Fotos: Liga Portugal e Rio Ave FC]