E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Cinco jogadores do Sporting fizeram visita ao técnico Tiago Fernandes em Sarilhos Grandes, de onde o antigo treinador dos leões é proveniente. Ugarte, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Pote e Matheus Nunes estiveram no 'El Pibe Sports Bar'. "Os meus meninos vieram fazer uma visita", vincou Tiago Fernandes através do Instagram.