Jogadores do Tondela participaram em ação de reflorestação

Cinco jogadores do plantel do Tondela integraram esta quinta-feira uma ação de reflorestação no âmbito do projeto 'Criar Bosques', promovido pela Quercus com o objetivo de criar e cuidar de bosques de espécies autóctones, árvores e arbustos originais da flora portuguesa. Bruno Monteiro, Diogo Silva, Filipe Ferreira, João Pedro e Manu Sánchez, acompanhados pelo diretor geral da SAD, Nicola Ventra, e pelo team manager, João Redondo, deslocaram-se à freguesia de Caparrosa e plantaram dezenas de árvores que vão dar outra vida a uma das zonas afetadas pelos incêndios de 2017.