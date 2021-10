Jogadores do Vilafranquense deram camisolas aos adeptos que foram a Santarém ver o jogo

O Vilafranquense continua a jogar fora de portas mesmo quando atua na condição de visitado. Desta feita, sem haver consenso quanto ao jogo no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, e com o Municipal de Rio Maior inutilizado face ao tratamento no relvado, os ribatejanos foram obrigados a atuar em casa emprestada. O embate da 3ª eliminatória da Taça de Portugal decorreu no Campo Chã da Padeiras, em Santarém, a mais de 50 quilómetros da sede vilafranquense. Por isso, em sinal de recompensa, os jogadores unionistas ofereceram as camisolas de jogo aos adeptos que se deslocaram para apoiar a equipa diante do Real. [Imagens: Vilafranquense]