Jogadores e equipa técnica do Sporting fizeram novos testes à Covid-19

O plantel do Sporting, incluindo a equipa técnica e respectivo staff, realizou esta quinta-feira, a segunda sessão de testes à COVID-19. Na Academia de Alcochete "Foram novamente realizados testes serológicos (análises ao sangue) e de PCR através de colheita nasofaríngea (zaragatoa)", explicam os leões no seu site oficial, sublinhando que os testes se enquadram "no protocolo de regresso aos treinos" [Fotos Sporting CP]