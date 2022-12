Os homens de Hajime Moriyasu muito acarinhados na chegada ao Japão, ainda no Aeroporto Internacional de Narita. Os jogadores nipónicos perderam nos oitavos de final do Mundial, apenas nos penáltis, para a Croácia, e acabaram por sere aclamados como heróis nacionais na chegada ao país-natal. [Fotos: Reuters e Getty Images]

Jogadores japoneses recebidos no aeroporto por mar de gente e como heróis nacionais depois do desempenho no Mundial