Jogadores, treinadores e árbitros: os rostos que dizem "não" ao racismo

Este domingo assinala-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e várias figuras do futebol e do futsal português, entre atuais e antigos jogadores, treinadores e árbitros, associaram-se ao projeto 'Black Lives Matter in Football', promovido pela Associação Plano i. Fernando Santos, Renato Sanches, Rui Patrício, Ricardinho, Artur Soares Dias e Ana Borges são alguns dos rostos da campanha.