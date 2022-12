Jogo de lendas no Qatar contou com Nuno Gomes, Deco... e Infantino como árbitro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Foi num ambiente descontraído que o Estádio Al Thumama recebeu esta segunda-feira, no Qatar, um jogo de antigos craques do futebol de diversos países, com Roberto Carlos, Materazzi, Del Piero ou Cafu a marcarem presença. Os antigos internacionais portugueses Deco e Nuno Gomes também pisaram o relvado e mataram saudades num encontro 'a feijões' que teve o presidente da FIFA, Gianni Infantino, como árbitro principal. [Fotos: Reuters]