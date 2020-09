Jogo do Campeonato de Portugal com público: Fontinhas-Estrela foi exceção à regra

O encontro entre Fontinhas e Estrela, na 1.ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal, ficou este domingo marcado pela presença de público nas bancadas do Estádio Municipal da Praia da Vitória, na Ilha Terceira (Açores). Um cenário possível depois de o Governo Regional dos Açores ter permitido que os estádios do arquipélago tenham até 10% da sua lotação, à exceção do recinto do Santa Clara, que segue as indicações da DGS para a Liga NOS. Nas imagens é possível observar as bancadas muito bem compostas, ainda que com lugares 'reservados' e os adeptos a manterem o distanciamento social. Dentro das quatro linhas, o Estrela triunfou por 2-1. [Imagens: Jorge Fernandes]