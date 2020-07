John Terry viaja para o Algarve e responde a quem o critica

John Terry está no Algarve a gozar uns dias de férias na mansão que tem na Quinta do Lago. A polémica estalou nas redes sociais logo que o ex-jogador e atual adjunto do Aston Villa publicou uma foto com a mulher no avião privado por não seguir as indicações do governo britânico que continua a excluir Portugal da lista de países seguros. Face às muitas críticas que recebeu, Terry não calou a revolta: "Farto que se escrevam tonterias sobre mim e sobre a minha família. Sou o único ex-jogador ou jogador no estrangeiro? Não. Tenho uma semana fora com a minha família e a minha intenção é aproveitá-la ao máximo".